Препарат от малярии не помогает при лечении COVID-19

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который, по мнению президента США Дональда Трампа, помогает при борьбе с коронавирусом, не показал положительных результатов во время клинических испытаний, сообщил медицинский журнал JAMA Internal Medicine.

В исследовании приняли участие 125 человек: у четырех участников эксперимента, которые принимали гидроксихлорохин в течение восьми недель в качестве профилактического лечения, все же подтвердился коронавирус. Однако, как отмечается в исследовании, у всех заболевших наблюдались бессимптомные признаки инфекции или же болезнь протекала в легкой форме.

Исследователи пришли к выводу, что противомалярийный препарат не может использоваться в качестве профилактики для лечения COVID-19.

Изначально авторы планировали привлечь к эксперименту больше участников, однако исследование пришлось приостановить из-за очевидных побочных эффектов от применения лекарства.

Результаты нового исследования подтверждают данные, полученные в июне, которые также указывали на неэффективность лекарства.

В начале вспышки пандемии Трамп рассказал, что начал принимать гидроксихлорохин, поскольку "слышал о нем много хорошего". По его словам, он сам спросил врачей Белого дома, можно ли ему принимать это лекарство. Медики ответили, что не возражают.

Гидроксихлорохин – противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.