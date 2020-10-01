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Литовские автоперевозчики начали возить часть грузов в обход Белоруссии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с ужесточением проверок литовских автоперевозчиков в Белоруссии стабилизировалась, однако теперь компании стараются часть грузов направлять через латвийско-российскую границу, в объезд Белоруссии, сообщил BNS президент национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Ромас Аустинскас.

"Работа на границе стабилизировалась, автомобили проверяются на границе и едут дальше, но на внутреннюю таможню их уже не направляют", - сказал он

Генеральный секретарь Linava Зенонас Буйвидас, в свою очередь, отметил, что часть перевозчиков старается направлять грузовики через границу Латвии и России, в объезд Белоруссии. Однако в этом случе "начинаются заторы на границе между Латвией и Беларусью".

Представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис заявил BNS, что ситуация на литовско-белорусской границе сейчас обычная. По его словам, на погранпереходе Терехово на латвийско-российской границе в четверг ожидало около 200 грузовиков, но это нормальная ситуация.

24 сентября Linava пожаловалась на ужесточение проверок грузовиков на белорусской границе. В ассоциации сказали, что некоторые машины простаивают по трое суток и что простои и проверки обходятся литовским перевозчикам почти в 280 000 евро в сутки.

Ситуация ухудшилась после того, как Вильнюс не признал результаты президентских выборов в Белоруссии и ввел санкции против представителей белорусского руководства. Лукашенко пообещал в порядке ответных санкций закрыть границу для товаров из стран, которые ввели ограничения, закрыть воздушное пространство и переориентировать поставки белорусских товаров с портов Литвы на другие.

Литва Белоруссия Linava Ромас Аустинскас Александр Лукашенко Минск

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