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В Литве пожаловались на ужесточение Минском проверок грузоперевозчиков

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Условия автомобильных перевозок грузов через Белоруссию ухудшаются, только на минской таможне некоторые грузовики простаивают по трое суток, заявил BNS президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Ромас Аустинскас.

По его словам, простои и проверки грузов в Белоруссии обходятся литовским перевозчикам почти в 280 000 евро в сутки.

Погранкомитет Белоруссии по распоряжению президента Александра Лукашенко в конце августа перешел на усиленный режим охраны границы с Литвой. 17 сентября президент заявил, что распорядился совсем закрыть границу с Западом.

"Плохо обстоят дела с Беларусью, они заметили, что мы реагируем, что делаем шаги, есть встречи и с посольством, таможенные грамоты направлены на белорусскую таможню. (. . .) По нашим данным, на внутренней таможне в Минске сейчас находятся 200 грузовых автомобилей, проверяются их грузы, погруженные на литовских терминалах, - сказал Аустинскас. - И это лишь минская таможня, другие попадают на другие таможни".

По словам главы ассоциации, из простаивающих в Минске грузовых машин около 70 зарегистрированы в Литве. Грузовики ожидают на таможне с вечера воскресенья.

Политические отношения Минска и Вильнюса резко ухудшились после президентских выборов в Белоруссии. Литва, как и некоторые другие страны Запада, не признала их результаты. Вильнюс также присоединился к международным санкциям против белорусского президента Александра Лукашенко и связанных с ним лиц.

Лукашенко, в свою очередь, объявил о подготовке Белоруссией ответных санкций в том числе и против Литвы. В числе возможных санкционных мер - закрытие воздушного пространства, эмбарго на поставки продовольствия, переориентация всех белорусских торговых потоков из портов Литвы.

Литва Белоруссия Linava Ромас Аустинскас Александр Лукашенко Минск

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