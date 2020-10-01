В Нагорном Карабахе подсчитали потери Азербайджана с начала конфликта

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщил о потерях Азербайджана с 27 сентября (то есть с начала конфликта) до 1 октября.

В предоставленных данных отмечается, что ВС Азербайджана потеряли убитыми 1 280 военнослужащих, было ранено 2 700 солдат, уничтожено 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП, три тяжелые огнеметные системы "ТОС", две системы "Смерч", четыре самолета.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Ведомство объявило о "контрнаступательной операции" в ответ на провокации Армении. Со своей стороны, премьер Армении Никол Пашинян сказал, что Азербайджан напал на НКР.