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В Нагорном Карабахе подсчитали потери Азербайджана с начала конфликта

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщил о потерях Азербайджана с 27 сентября (то есть с начала конфликта) до 1 октября.

В предоставленных данных отмечается, что ВС Азербайджана потеряли убитыми 1 280 военнослужащих, было ранено 2 700 солдат, уничтожено 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП, три тяжелые огнеметные системы "ТОС", две системы "Смерч", четыре самолета.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Ведомство объявило о "контрнаступательной операции" в ответ на провокации Армении. Со своей стороны, премьер Армении Никол Пашинян сказал, что Азербайджан напал на НКР.

Хроника 27 сентября – 01 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Армения Азербайджан

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