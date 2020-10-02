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США призвали стороны карабахского конфликта к прекращению огня

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты призывают стороны конфликта в Нагорном Карабахе к перемирию и выступают против вмешательства в ситуацию третьих сторон, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью FoxNews.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

"Мы выступаем против того, чтобы этот конфликт приобрел международный характер. Мы считаем, что посторонние должны держаться подальше. Мы призываем к прекращению огня. Мы хотим, чтобы обе стороны отступили", - сказал Помпео.

По его словам, Вашингтон обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с руководством Армении и Азербайджана, призвав обе стороны к перемирию.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни они увидят, что насилие не решит существующие этнические и политические конфликты (...), а участие третьих сторон - других государств - только усугубит проблему", - отметил госсекретарь.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, премьер-министр страны Никол Пашинян и советник президента США по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен по телефону обсудили обстановку в зоне карабахского конфликта и на Южном Кавказе.

Согласно сообщению, О'Брайен заявил о "глубокой обеспокоенности" американской стороны в связи с ситуацией на Южном Кавказе, а также подтвердил заинтересованность США в скорейшем установлении перемирия и стабильности и готовность быть полезными Армении и региону.

"Он отметил, что конфликт не имеет военного решения, подтвердив позицию президентов США, России и Франции, выраженную в принятом 1 октября совместном заявлении", - добавили в армянском правительстве.

Со своей стороны премьер Армении заявил о вовлеченности Турции в боевые действия и размещении в Азербайджане Турцией наемников и террористов из Сирии.

"Пашинян заявил о необходимости изгнания из региона наемников и террористов, без чего невозможно установление перемирия", - отметили в правительстве Армении.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале "контрнаступательной операции" на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта в ответ на провокации с армянской стороны. Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

США Азербайджан Армения Нагорный Карабах Майк Помпео Никол Пашинян

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