Трампа на несколько дней направили в военно-медицинском центре

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп по рекомендации врачей отправлен на несколько дней в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд), сообщила пресс-секретарь Белого дома Кайли Макэнани.

"В целях предосторожности и по рекомендациям лечащего врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в военно-медицинском центре Уолтера Рида в течение следующих нескольких дней", - говорится в заявлении Макэнани.

Ранее личный врач Трампа Шон Конли сообщил, что президент чувствует себя уставшим, но при этом остаётся в хорошем расположении духа.

Трампу ввели дозу коктейля из антител, кроме того он принимает комплекс витаминов и такие препараты, как мелатонин и аспирин.

Конли отметил, что супруга Трампа Мелания "остаётся в хорошем состоянии", у неё "лёгкий кашель и головная боль".

Президент США в ночь на пятницу сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены, показали положительный результат.

"Сегодня тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно уходим на карантин. Мы пройдем через это вместе!" - написал Трамп в своем твиттере.

Личный врач Трампа Шон Конли в свою очередь заявил, что, несмотря на заражение коронавирусом, президент в состоянии выполнять обязанности главы государства.