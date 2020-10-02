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Трамп с супругой ушли на карантин из-за COVID-19 у помощницы

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что вместе с супругой Меланьей уходит на карантин в ожидании результатов теста на коронавирус COVID-19.

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"Хоуп Хикс, которая так много работала, не делая даже небольшого перерыва, только что получила положительный результат на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов наших тестов. А пока мы начнем наш процесс карантина!" - написал Трамп в своем твиттере.

Ранее президент США подтвердил, что его близкая помощница заразилась коронавирусом. Он заявил, что вместе с супругой сдал тест на COVID-19, но о карантине не знал.

Трамп отмечал, что "проводил много времени с Хоуп и первая леди тоже".

Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями. Они с Трампом летели в одном самолете.

Дональд Трамп Меланья Трамп США Коронавирус

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