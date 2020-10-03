Врач Трампа рассказал о хорошем настроении больного COVID-19 президента

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, сообщивший накануне о своём заражении коронавирусом, испытывает усталость, но остаётся в хорошем настроении, заявил в пятницу его личный врач Шон Конли.

"По состоянию на полдень президент по-прежнему утомлен, но (пребывает) в приподнятом настроении", - говорится в заявлении Конли, распространённым Белым домом.

По словам врача, Трампу ввели "восемь граммов коктейля поликлональных антител компании Regeneron". Конли отметил, что президент перенёс введение препарата "без каких-либо проблем". Об успехе испытаний коктейля из антител американская биофармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals сообщала в конце сентября.

Помимо этого, по словам Конли, Трамп принимает комплекс витаминов, в частности цинк, витамин D, а также такие препараты, как фамотидин, мелатонин и аспирин.

Конли отметил, что у супруги Трампа Мелании, которая также заразилась COVID-19, "лёгкий кашель и головная боль", но она также "пребывает в хорошем состоянии".

За состоянием президента США и первой леди следит "команда экспертов".

"Вместе мы будем составлять рекомендации президенту и первой леди в отношении последующих шагов", - отмечается в заявлении врача.

В пятницу глава аппарата Белого дома Майк Медоуз также сообщал о хорошем расположении духа Трампа, несмотря на то, что у него и у первой леди был диагностирован коронавирус.

"(Трамп - ИФ) продолжает оставаться не только в хорошем расположении духа, но и очень энергичным. Сегодня утром мы разговаривали несколько раз. Он поручил мне исполнить пять-шесть задач, как и каждое утро. Он, безусловно, хочет, чтобы мы остались на связи", - заявил Медоуз.

Медоуз подчеркнул, что одной из "наиболее замечательных сторон" Трампа является "приверженность работе".

Ранее Медоуз заявил, что у президента США наблюдаются "легкие симптомы" коронавируса.

Президент США в ночь на пятницу сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены, показали положительный результат.

"Сегодня тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно уходим на карантин. Мы пройдем через это вместе!" - написал Трамп в своем твиттере.

Конли заявил тогда, что несмотря на заражение коронавирусом, президент в состоянии выполнять обязанности главы государства.