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Что случилось этой ночью: суббота, 3 октября

Поддельная справка в деле Ефремова, задержанный в Сочи помощник президента, ежегодный список самых высокооплачиваемых актрис от Forbes

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Подмосковный участковый уволен за поддельную справку в деле Ефремова. По данным источника, участкового уволили за документ, выданный в отношении гражданской жены погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова Ирины Стерховой. Согласно документу, женщина просто сдавала погибшему Сергею Захарову койко-место. В связи с этим в суде по делу Ефремова Стерхову не признали потерпевшей.

- Помощник президента Абхазии задержан в Сочи на десять суток за нарушение режима пересечения российско-абхазской границы.

- Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира. На первом месте расположилась София Вергара, второе и третье места у Анджелины Джоли и Галь Гадот.

- О'Брайен после разговора с Патрушевым заявил о возможности прогресса в отношениях США и РФ.

- Венедиктов попросил генпрокурора проверить доведение Славиной до самоубийства. В обращении сказано, что поводом для проведения проверки является предсмертная записка, оставленная журналисткой на личной странице в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

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