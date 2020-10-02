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О'Брайен после разговора с Патрушевым заявил о возможности прогресса в отношениях с РФ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан в пятницу заявил, что Вашингтон и Москва могут достичь прогресса в ключевых сферах, что будет выгодно для обеих сторон, сообщает Совет национальной безопасности США.

"У нас был деловой и конструктивный диалог, и, несмотря на то, что у нас есть разногласия, я с оптимизмом полагаю, что Соединенные Штаты и Россия могут достичь прогресса в ключевых сферах, что в итоге принесет пользу как американскому, так и российскому народу", - цитирует совет слова О'Брайена по итогам разговора с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Во время разговора обсуждались контроль над вооружениями, нагорно-карабахский конфликт, невмешательство в выборы, борьба с терроризмом и ряд других двусторонних вопросов, представляющих взаимный интерес.

О'Брайен также предупредил Патрушева, что США не будут терпеть иностранное вмешательство в свои выборы, и Россия обязалась избегать подобной активности.

"Я очень ясно дал понять, что США не потерпят иностранного вмешательства в наши (американские - ИФ) выборы, и российская сторона дала обязательство этого не делать", - приводятся слова советника в твиттере Совета национальной безопасности США.

До этого в пятницу пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин сообщал, что Патрушев и О'Брайен на встрече в Женеве подтвердили намерения России и США не вмешиваться во внутренние дела друг друга. "С обеих сторон подтверждено отсутствие намерений вмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе в контексте избирательных процессов в России и США", - заявил Аношин.

Ранее директор ФБР Кристофер Рей, выступая в комитете Палаты представителей американского Конгресса, заявил, что Россия якобы продолжает предпринимать попытки влияния на предвыборный процесс в США, однако признал, что каких-либо кибератак со стороны России на связанную с выборами инфраструктуру не зафиксировано.

США РФ Николай Патрушев Роберт О'Брайан

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