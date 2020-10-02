Подмосковный участковый уволен за поддельную справку в деле Ефремова

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Участковый из Котельников уволен из органов внутренних дел из-за поддельной справки, связанной с делом артиста Михаила Ефремова, устроившего в июне смертельное дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы.

"Сотрудниками Управления собственной безопасности Главного управления МВД России по Московской области проведена проверка по факту выдачи участковым уполномоченным полиции Котельниковского Отдела полиции справки с несоответствующими действительности сведениями по делу о ДТП со смертельным исходом, произошедшем 8 июня на Садовом кольце города Москвы. По результатам проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

О какой именно справке идёт речь, представитель полиции не уточнила.

В свою очередь информированный источник "Интерфакса" сообщил, что участкового уволили за документ, выданный в отношении гражданской жены погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова Ирины Стерховой.

"Из справки следовало, что женщина просто сдавала погибшему Сергею Захарову койко-место. В связи с этим в суде по делу Ефремова Стерхову не признали потерпевшей", - пояснил собеседник агентства.

Между тем, как пишут в СМИ, поддельная справка у полицейского появилась от представителя бывшего адвоката актера - Эльмана Пашаева. Согласно этой справке, которая была приобщена к материалам дела в ходе процесса, Стерхова якобы не была женой погибшего Сергея Захарова, а сдавала ему комнату в своей квартире.

Как сообщалось, 5 августа на первом судебном заседании по существу гражданская жена погибшего - Ирина Стерхова ходатайствовала о признании ее потерпевшей по делу, однако Пресненский суд Москвы отказал ей в удовлетворении этого ходатайства.

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров. В момент случившегося артист был пьян.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск старшего сына погибшего Сергея Захарова - Виталия Захарова и назначил ему компенсацию в размере 800 тыс. рублей.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Ефремов, согласно приговору, частично признал вину. При этом в ходе разбирательства артист заявлял, что не помнит произошедшего, а за рулем его автомобиля в роковой вечер мог находиться не он.

Процесс в отношении актера получил общественный резонанс, в том числе, из-за поведения адвоката Эльмана Пашаева, а также тактики защиты, которую он избрал.

После приговора Ефремов отказался от своих защитников и привлек новую команду адвокатов.