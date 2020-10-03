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Помощник президента Абхазии задержан в Сочи

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Сочи задержан помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба, сообщил "Интерфаксу" секретарь Совета безопасности Республики Сергей Шамба.

По его словам, Авидзба задержали на десять суток за нарушение режима пересечения российско-абхазской границы.

Он отметил, что помощник президента Абхазии добровольно явился в следственные органы России для разъяснения инцидента, имевшего место 7 августа на российско-абхазской границе.

Видеозапись инцидента, на которой видно как автомобиль помощника президента Абхазии протаранил ворота на российско-абхазской границе, появилась в социальных сетях 7 августа. Позже сам Авидзба объяснил, что его не пропускали на границе из-за долгов по налогам и коммунальным платежам.

Пытаясь пересечь границу, он пообещал пограничникам, что вскоре оплатит все налоги и предоставил дипломатический паспорт. Однако разрешение на выезд он так и не получил. Авидзба объяснил, что после ожидания разрешения пересечь границу в течение пяти часов, не выдержал и нажал на газ.

Краснодарский край Абхазия

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