Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - На Украине началась вторая волна заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил президент республики Владимир Зеленский.

"Сейчас во всем мире, и Украина не исключение, обострение, и растет количество заболевших. Потому у нас сегодня действительно запрещен въезд заграничным гражданам. Я думаю, что это правильное решение", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции в четверг в Братиславе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

"У нас такое решение было, когда у нас начиналась первая волна, мы смогли ее остановить. Тогда на 40 млн украинских граждан у нас было от 100 до 300 заболевших. Сегодня мы имеем 3 тыс. заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине. Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, которые прибывают в Украину. Потом, когда стабилизируется эта ситуация, в Украине будут открыты границы, обязательно", - отметил он.

Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны Украины в четверг сообщила, что в стране вновь выявлено более 3 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 за сутки.

По состоянию на утро четверга, 24 сентября, выявлено 3 372 новых инфицированных за сутки, 52 ранее заболевших умерли. 23 сентября было зафиксировано 3 497 новых инфицированных, 22 сентября – 2 884, 21 сентября – 2 675.

Количество инфицированных на Украине с начала пандемии составило на утро четверга 188 106 человек, умерли с начала пандемии от коронавируса 3 757 человек.