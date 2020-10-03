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В Баку назвали общее число жертв от обстрелов со стороны Армении

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Армении с 27 сентября погибли 19 мирных граждан, заявил в субботу генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

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Как он рассказал на брифинге, среди погибших три женщины и двое детей. Кроме этого, сообщил генпрокурор, 63 человека ранены.

По его словам, по фактам гибели азербайджанских граждан, их ранения, нанесения их имуществу ущерба, в Азербайджане возбуждено 12 уголовных дел по инцидентам в пяти районах Азербайджана.

Как сообщалось, новое обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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