В Баку назвали общее число жертв от обстрелов со стороны Армении

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Армении с 27 сентября погибли 19 мирных граждан, заявил в субботу генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Как он рассказал на брифинге, среди погибших три женщины и двое детей. Кроме этого, сообщил генпрокурор, 63 человека ранены.

По его словам, по фактам гибели азербайджанских граждан, их ранения, нанесения их имуществу ущерба, в Азербайджане возбуждено 12 уголовных дел по инцидентам в пяти районах Азербайджана.

Как сообщалось, новое обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября.