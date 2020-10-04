Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 октября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Тиньков оценил шансы на реализацию сделки с "Яндексом". Сделка должна ускорить осуществление планов банка по наращиванию количества клиентов. TCS Group собирается довести прибыль до миллиарда долларов.

– СПЧ попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность обыска покончившей с собой журналистки. СПЧ заметил, что Ирину Славину систематически преследовали местные силовые органы. Члены совета считают, что СКР должен выяснить, было ли в этом случае доведение до самоубийства.

– Более 200 кг проб с загрязненного побережья Камчатки отправлены на исследование в Москву. Специалисты исследуют песок, донные отложения и тела морских животных. Жителей Камчатка призвали обращаться к врачам при ухудшении самочувствия.

– Эвакуированы семь человек с совершившего жесткую посадку вертолета в Якутии. Посадка произошла в нескольких десятках километров от города Среднеколымска. Никто не пострадал.