В Белоруссии усилили меры безопасности из-за возможных акций

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Белорусская милиция работает в усиленном режиме в связи с призывами к несанкционированным акциям в воскресенье, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Она также подтвердила, что дополнительно может быть задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.

Чемоданова вновь призвала граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях и соблюдать меры безопасности.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными. Самые массовые несанкционированные акции в стране проходят по воскресеньям.