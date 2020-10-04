В Баку опровергли участие Турции в карабахском конфликте

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - МИД Азербайджана вновь заявил, что Турция не участвует в боевых действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Постоянные утверждения руководства Армении о том, что якобы Турция вовлечена в конфликт, преследуют одну цель - вовлечь в него новые страны", - говорится в его заявлении, распространенном в воскресенье.

Ранее в МИД Армении сказали, что "Азербайджан с Турцией и массово внедренными из Ближнего Востока наемниками продолжает широкомасштабные боевые действия против Нагорного Карабаха".

Как сообщалось, новое обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Его стороны несут потери в живой силе и технике.