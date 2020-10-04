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В Азербайджане опровергли информацию об уничтожении аэродрома в Гяндже

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об уничтожении военных объектов в Гяндже.

"В результате обстрелов противника пострадали имущество граждан, гражданская инфраструктура и древние исторические строения", - говорится в его заявлении.

Ранее в воскресенье армянская сторона сообщила об уничтожении военного аэродрома в городе Гянджа.

Утром президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян написал у себя в фейсбуке: "Несмотря на предупреждения, Азербайджан превратил в мишень мирное население, обстреливая Степанакерт из систем "Полонез и "Смерч". Размещенные в крупных городах военные объекты Азербайджана отныне стали мишенями нашей армии. Призываю местное население этих городов спешно покинуть их во избежание возможных жертв".

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Позже пресс секретарь президента непризнанного Карабаха Ваграм Погосян написал у себя в фейсбуке, что уничтожен военный аэропорт Азербайджана в Гяндже.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отмечал, что "армянские вооруженные силы выпустили ракеты с территории Армении по азербайджанскому городу Гянджа".

При этом министерство обороны Армении сообщало, что с территории республики огонь в направлении Азербайджана не ведется.

Гянджа - второй по величине город в Азербайджане.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 04 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах Гянджа

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