В Азербайджане опровергли информацию об уничтожении аэродрома в Гяндже

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об уничтожении военных объектов в Гяндже.

"В результате обстрелов противника пострадали имущество граждан, гражданская инфраструктура и древние исторические строения", - говорится в его заявлении.

Ранее в воскресенье армянская сторона сообщила об уничтожении военного аэродрома в городе Гянджа.

Утром президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян написал у себя в фейсбуке: "Несмотря на предупреждения, Азербайджан превратил в мишень мирное население, обстреливая Степанакерт из систем "Полонез и "Смерч". Размещенные в крупных городах военные объекты Азербайджана отныне стали мишенями нашей армии. Призываю местное население этих городов спешно покинуть их во избежание возможных жертв".

Позже пресс секретарь президента непризнанного Карабаха Ваграм Погосян написал у себя в фейсбуке, что уничтожен военный аэропорт Азербайджана в Гяндже.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отмечал, что "армянские вооруженные силы выпустили ракеты с территории Армении по азербайджанскому городу Гянджа".

При этом министерство обороны Армении сообщало, что с территории республики огонь в направлении Азербайджана не ведется.

Гянджа - второй по величине город в Азербайджане.