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Адвокат сообщил об ухудшении здоровья Шклярова после коронавируса в СИЗО

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Состояние здоровья политтехнолога Виталия Шклярова резко ухудшилось после перенесенного в СИЗО коронавируса, сообщил в понедельник его адвокат Антон Гашинский.

"Виталий Шкляров в СИЗО переболел коронавирусом. Лечения ему никакого не проводилось. Фактически перенес заболевание без единой таблетки. После болезни он очень сильно похудел. Теперь же в пятницу при его посещении стало известно, что у него посткоронавирусный синдром – у него начались проблемы с сердцем, аритмия (сбой сердечного ритма), сильные боли в груди, бессонница", - сказал Гашинский.

Он также рассказал, что в понедельник Шклярова не вывели при посещении СИЗО адвокатом. "Завтра буду пробовать его утром посетить. Не знаю, будет ли он живой", - заметил защитник.

Шкляров – 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал – "американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак". Жена Шклярова – гражданка США, дипломат.

Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, 7 августа ему предъявили обвинение по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Санкции данной статьи предусматривают до 3 лет лишения свободы.

В конце сентября Шклярову продлили срок ареста на два месяца.

Белорусский телеканал ОНТ, сообщая о задержании Шклярова, утверждал, что политтехнолог "мобилизовал протестный электорат" вокруг Сергея Тихановского – мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, уехавшей после выборов 9 августа в Литву.

Виталий Шкляров Белоруссия

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