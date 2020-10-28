Помпео поприветствовал воссоединение Шклярова с семьей в США

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Госдеп США проинформировал о том, что американский гражданин Виталий Шкляров, задержанный ранее в Минске, уже находится дома.

"Рад сообщить, что гражданин США Виталий Шкляров вновь находится с семьей в безопасности в США", - написал в среду в твиттере госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы не успокоимся до тех пор, пока американские граждане, ошибочно задержанные представителями иностранных властей, не воссоединятся со своими семьями", - добавил он.

Накануне адвокат Антон Гашинский сообщил агентству, что его подзащитный политтехнолог Шкляров, которого недавно выпустили из СИЗО, покинул Белоруссию.

"Следствие не закончено, уголовное дело не закончено. Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса", - сказал Гашинский.

Адвокат подчеркнул, что полученное разрешение на выезд – "это безусловно следствие звонка Помпео". "Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка", - подчеркнул он.

Адвокат уточнил, что мама Шклярова осталась лечиться в Минске, и сам Шкляров тоже вернется в Белоруссию. "Виталий все еще под следствием и подпиской о неразглашении", - сказал он.

Шкляров – 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал - "американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак". Супруга Шклярова – гражданка США, дипломат.

Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, 7 августа ему предъявили обвинение по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы. Белорусский телеканал ОНТ, сообщая о задержании Шклярова, утверждал, что политтехнолог "мобилизовал протестный электорат" вокруг Сергея Тихановского - мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, уехавшей после выборов 9 августа в Литву.

Шкляров был в числе участников встречи с президентом Александром Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября.

Лукашенко и госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора 24 октября обсуждали освобождение Шклярова.