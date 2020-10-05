Партия-лидер на выборах в Киргизии объявила о готовности к повторному голосованию

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Лидирующая на выборах в парламент Киргизии политическая партия "Биримдик" готова пойти на повторное голосование, сообщили во вторник в штабе политорганизации.

"Политическая партия "Биримдик" готова пойти на повторные выборы депутатов парламента Киргизии в случае их объявления. "Биримдик" призывает к этому и другие партии, преодолевшие 7% барьер", - сообщил представитель партии.

По предварительным данным на 20:00, после ручного подсчета итогов голосования, партия "Биримдик", в которой состоит родной брат действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков, набрала 25,98%.

В понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана в Бишкеке начались столкновения. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.