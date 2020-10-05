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Президент Киргизии встретится с лидерами участвовавших в выборах партий

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник планирует провести встречу с лидерами политических партий, принявших участие в парламентских выборах 4 октября, сообщается на официальном сайте президента.

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"На встречу будут приглашены лидеры всех 16 партий", - уточняется в сообщении. Встреча запланирована на 11:00 по местному времени (08:00 по Москве).

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования, после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

После объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Представители оппозиционных партий вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

Киргизия

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