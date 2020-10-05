В центре Бишкека, где начались столкновения, отключили сотовую связь

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сотовая связь блокируется в центре Бишкека, где вечером в понедельник начались столкновения между недовольными итогами парламентских выборов сторонниками проигравших политических партий и милицией.

"Связь полностью отключена, невозможно даже вызвать машину "скорой помощи" пострадавшим" - сообщили очевидцы "Интерфаксу".

В социальных сетях распространяются призывы к жителям соседних с центральной площадью Бишкека жилых домов, чтобы они сняли пароли и дали возможность участникам акции протеста воспользоваться доступом к домашнему wi-fi соединению.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах