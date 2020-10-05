Милиция Киргизии начала разгон митингующих у парламента Бишкека

Фото: Абылай Сарылаев/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В центре Бишкека начался разгон сторонников оппозиционных партий, не согласных с предварительными результатами выборов в парламент Киргизии, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий в понедельник.

Для разгона митингующих применяются водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сотрудники правоохранительных органов экипированы щитами и дубинками.

Ранее МВД Киргизии призвало митингующих к порядку и потребовало разойтись. Вместо этого собравшиеся перекрыли ближайшие улицы и начали штурмовать здание парламента, где также расположен офис президента страны. Несколько десятков митингующих сломали ворота и попытались пройти на территорию, где выстроилась охрана. Были слышны выстрелы, передает корреспондент "Интерфакса".

Несмотря на вечернее время, митингующие не расходятся, их число продолжает расти. По оценке очевидцев, среди митингующих насчитывается более 5 тыс. человек. Активисты скандируют "Жээнбеков, кетсин" ("Жээнбеков (президент Киргизии), уходи" - ИФ), пытаются перекрыть ближайшие улицы.

По словам организаторов, в акции протеста принимают участие представители и сторонники 11 политический партий из 16, участвовавших накануне в парламентских выборах. Они подписали резолюцию с требованием отмены итогов голосования.

Подсчет голосов на выборах

По предварительным данным на 20:00, после ручного подсчета итогов голосования, партия "Биримдик", в которой состоит брат действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков, набрала 25,98%.

Партия "Мекеним Кыргызстан" ("Родина Кыргызстан") набирает 24,56%. По сообщениям местных СМИ, партия "Мекеним Кыргызстан" финансируется бывшим замглавы Государственной таможенной службы Киргизии Раимбеком Матраимовым, имя которого связывают с операциями по отмыванию и выводу денег из республики и контрабанде товаров через Ошскую область.

Партия "Кыргызстан" набирает 8,96%, "Бутун Кыргызстан" - 7,62%, "Мекенчил" - 7,26%. Остальные партии не смогли преодолеть семипроцентный барьер.

4 октября в Киргизии состоялись выборы в парламент страны, в которых приняли участие 16 политических партий. Явка избирателей составила 56,5%. Окончательные итоги выборов планируется объявить в течение 20 дней после завершения автоматического подсчета голосов.

После объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса.

Представители оппозиционных партий вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.