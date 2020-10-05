Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:12Заразились
на 05.10В России 1 225 889+10 888В мире 35 150 468+247 821

Силовики снова разогнали протестующих у здания парламента Киргизии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Новое столкновение силовиков Киргизии с демонстрантами произошло на площади в Бишкеке, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Начался разгон митингующих. Применяются светошумовые и газовые гранаты. Силовики оттеснили около тысячи человек, вновь зачистив площадь.

В свою очередь представители политической партии "Ата Мекен" распространили обращение к сторонникам стоять до конца.

"Мы не отступим. Члены партии "Ата Мекен" вернулись к митингующим. Депутат Жанар Акаев, раненный в ходе бессрочного митинга, получил в штабе партии первую медицинскую помощь. Его ранило осколком разорвавшейся гранаты. Несмотря на ранение, вместе с другими кандидатами партии, он вернулся на площадь", - сообщили в партии.

Члены "Ата Мекен" просят митингующих не расходиться и продолжать участие в бессрочном митинге.

Ранее МВД Киргизии призвало организаторов митинга к порядку и потребовало разойтись. Милиция работает в режиме повышенной готовности для восстановления общественного порядка.

По предварительным данным Минздрава, в больницы Бишкека с различными травмами доставлено 16 человек, пострадавших во время разгона демонстрантов.

По словам организаторов, в акции протеста принимают участие представители и сторонники 11 политический партий из 16 участвовавших накануне в парламентских выборах. Они подписали резолюцию с требованием отмены итогов голосования.

По предварительным данным на 20:00, после ручного подсчета итогов голосования, партия "Биримдик", в которой состоит родной брат действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков, набрала 25,98%.

Партия "Мекеним Кыргызстан" ("Родина Кыргызстан") набирает 24,56%. По сообщениям местных СМИ, партия "Мекеним Кыргызстан" финансируется бывшим замглавы Государственной таможенной службы Киргизии Раимбеком Матраимовым, имя которого связывают с операциями по отмыванию и выводу денег из республики и контрабанде товаров через Ошскую область.

Партия "Кыргызстан" набирает 8,96%, "Бутун Кыргызстан" - 7,62%, "Мекенчил" - 7,26%. Остальные партии не смогли преодолеть семипроцентный барьер.

4 октября в Кыргызстане состоялись выборы в парламент страны, в которых приняли участие 16 политических партий. Явка избирателей составила 56,5%. Окончательные итоги выборов планируется объявить в течение 20 дней после завершения автоматического подсчета голосов.

Киргизия Бишкек

Новости по теме

Новости

Главы МИД РФ, США и Франции призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Милиция Киргизии начала разгон митингующих у парламента Бишкека

Милиция Киргизии начала разгон митингующих у парламента Бишкека
Пандемия коронавируса

В Париже ужесточат ограничительные меры против коронавируса

Пандемия коронавируса

В ВОЗ предположили, что COVID-19 может болеть каждый 10-й житель Земли

В ВОЗ предположили, что COVID-19 может болеть каждый 10-й житель Земли

Испытания С-400 в Турции пройдут в ближайшие дни

Испытания С-400 в Турции пройдут в ближайшие дни
Нобелевская премия - 2020

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С

Лукашенко пригрозил "взяться" за грузопоток из Литвы и Латвии

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Степанакерт призвал ОБСЕ признать независимость Карабаха

Степанакерт призвал ОБСЕ признать независимость Карабаха
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Степанакерте сообщили о новом обстреле тяжелыми снарядами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');