Демонстранты захватили мэрию Бишкека

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Демонстранты захватили мэрию Бишкека, сообщает в воскресенье местное агентство 24.kg со ссылкой на мэра Азиза Суракматова.

В настоящее время он не доступен для комментариев. Не могут прояснить ситуацию его помощники и работники муниципалитета.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.