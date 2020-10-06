Демонстранты ворвались в здание киргизского парламента

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Протестующие против итогов парламентских выборов в Киргизии на пожарной машине протаранили ворота здания парламента в Бишкеке, а затем ворвались в само здание, сообщает во вторник корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Число участников акции составляет порядка 3-5 тыс. человек, которым, несмотря на оказываемое милицией сопротивление, удалось войти в охраняемый объект.

По словам очевидцев, в здании парламента никого нет, незадолго до прихода демонстрантов, из здания, где находится офис президента, выехала колонна машин, которая направилась в сторону от центра Бишкека.

Протестующие забрасывали милицию камнями, бутылками с зажигательной смесью. На территории, примыкающей к зданию парламента, горит несколько автомобилей.

Среди участников акции протеста был младший сын экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Атамбаев в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в коррупции.

Демонстранты сообщили, что намерены идти к СИЗО спецслужбы, чтобы и освободить бывшего главу государства.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.