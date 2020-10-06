Протестовавшие после столкновений у парламента Киргизии вышли убрать мусор

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Жители Бишкека, участвовавшие в столкновениях с сотрудниками милиции в понедельник, вышли к зданию парламента Киргизии для того, чтобы убрать мусор, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий во вторник.

Молодые жители столицы убирают мусор, оставленный после столкновений с силовиками у здания парламента страны, где также расположен офис президента.

В беседе с корреспондентом "Интерфакса" активисты заявили, что также принимали участие в митинге и произошедших столкновениях с сотрудниками внутренних дел, но считают своим долгом убрать беспорядок, учиненный митингующими.

К настоящему моменту около 1 тыс. митингующих продолжает находиться на центральной площади "Ала-Тоо" в Бишкеке, у здания парламента находятся примерно 500 человек, они стараются поддерживать общественный порядок и не пускают внутрь Белого дома посторонних людей.

В понедельник примерно в 07:00 (04:00мск) отдельные кабинеты на четвертом, пятом, шестом и седьмом этажах с западной стороны здания парламента Киргизии были охвачены пламенем. На месте работало четыре пожарных расчета. О масштабах повреждения и ущерба ничего не известно. Спустя полтора часа пожар был полностью ликвидирован.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.