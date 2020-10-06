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В Бишкеке подожгли здание парламента Киргизии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Здание парламента Киргизии, где также расположен офис президента страны, горит, сообщает корреспондент "Интерфакса" во вторник с места событий.

Пламенем охвачены отдельные кабинеты на четвертом, пятом, шестом и седьмом этажах с западной стороны здания. На место приехал один пожарный расчет.

Ранее протестующие против итогов парламентских выборов в Киргизии на пожарной машине протаранили ворота здания парламента в Бишкеке, а затем ворвались в само здание, устроив погром. Очевидцы сообщают, что они намеренно подожгли один кабинет, после чего огонь распространился далее.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.

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