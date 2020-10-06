Эксперт назвал происходящее в Киргизии межклановым конфликтом

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - События в Киргизии являются отражением межкланового конфликта, а не "цветной революцией", и на отношениях с Россией не отразятся, считает начальник отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

"Прозападные структуры в Киргизии есть, но они представлены в очень небольших количествах. Кланы севера и юга не дадут им "порулить" страной. Поэтому либералы, получающие гранты с Запада, остаются за бортом. И с российской военной базой, полагаю, нет никаких проблем", - сказал Грозин "Интерфаксу".

В Координационный совет, который оппозиционные партии сформировали 6 октября для возвращения ситуации в правовое русло после беспорядков, вошли "люди из старой обоймы", которые "явно не получали деньги от Сороса", отметил эксперт. Ему трудно представить ситуацию, в которой в Киргизии к власти смогли бы прийти антироссийски настроенные политики.

По мнению Грозина, и действующая власть, и оппозиция считают приоритетом поддержание и развитие отношений с Москвой.

Реставрацию экс-президента Алмазбека Атамбаева он считает маловероятной, но и на этот случай Атамбаев "не чужой" для Москвы. Эксперт напомнил, что политики из окружения Атамбаева способствовали вступлению Киргизии в ЕАЭС, разрыву "кабального" и "колониального соглашения" о стратегическом сотрудничестве между США и Киргизией и о выводе американских военных с базы "Манас". "Они прекрасно понимают, что основных источником значительной части граждан страны являются денежные переводы киргизских трудовых мигрантов из России. Ну и прямая помощь из Москвы", - заявил аналитик.

"Киргизская элита очень легка на подъем, быстро меняет своих лидеров, идеологии, но чего у нее не отнимешь, так это прагматизм. Они прекрасно понимают, что в случае выхода из ЕАЭС и ОДКБ встретят мощнейшее влияние со стороны Китая. В киргизских элитах как севера, так и юга отдают себе отчет, что на случай односторонней зависимости от большого восточного соседа с них будет совсем другой спрос", - сказал Грозин.

Он не исключил, что нынешний кризис мог быть связан с пандемией коронавируса, поскольку часть трудовых мигрантов вернулась в Киргизию, социально-экономическая ситуация в стране ухудшилась и это привело к попытке бунта.

"В целом в своей основе это межклановый конфликт, и никакая не "цветная революция". Жесткие выступления отчасти отражают нынешний мировой тренд - то, что можно увидеть, например, в США и Гонконге", - сказал Грозин.