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Регулятор рекомендовал киргизским банкам прекратить работу

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Нацбанк Киргизии рекомендовал банкам и небанковским кредитным организациям с 7 октября приостановить работу и усилить меры безопасности до стабилизации обстановки в стране. Он сообщил, что прервал работу национальных и международных платежных систем, позволяющих проводить трансграничные платежи.

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Национальная платежная система "Элкарт" продолжает работать и проводить безналичные платежи, но только внутри страны и с использованием инструментов безналичной и дистанционной оплаты: банковских платежных карт, электронных кошельков, мобильного приложения "Элкарт Мобайл", QR-кодов.

Клиентам банков Нацбанк рекомендовал обращаться в финансовые организации посредством использования их онлайн-услуг.

"Национальный банк отслеживает ситуацию и в случае необходимости примет меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны", - заверил регулятор.

Такую же рекомендацию ЦБ давал во вторник, 6 октября. Коммерческие банки решили частично изъять средства из банкоматов.

В Киргизии с 5 октября продолжаются беспорядки, которые начались с протестов против официальных результатов парламентских выборов.

6 октября Минфин Киргизии сообщил, что приостанавливает все финансовые операции, которые через него проводятся.

Также из Киргизии поступали сообщения о захвате золотых, медных и угольных месторождений и о попытках рейдерских захватов городских предприятий.

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Нацбанк Киргизии Киргизия Бишкек Элкарт Минфин

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