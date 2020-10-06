Киргизия: привычка к смене власти. Обобщение

Хроника и предыстория стремительно развивающихся в Киргизии событий

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Киргизия подтвердила неоспоримое первенство в склонности к смене правящих элит на пространстве СНГ после того, как парламентские выборы привели к лидерству близких власти партий и бурному недовольству оппозиции, не допущенной к разделу пирога.

Результатом стали массовые беспорядки в Бишкеке, участники которых требовали отмены результатов голосования и назначения повторных выборов. В них пострадали почти 700 человек, известно об одном погибшем. В течение нескольких часов с молчаливого согласия силовых ведомств оппозиционеры освободили из тюрем и колоний своих лидеров, ставших врагами режима. В первую очередь выпустили бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Теперь на повестке - то ли импичмент нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова, то ли добровольное сложение им полномочий.

Экстренно собравшийся во вторник вечером парламент избрал нового премьер-министра - им стал лидер партии "Мекенчил" ("Патриот"), освобожденный ночью из колонии Садыр Жапаров.

На фоне происходящего президент Жээенбеков заявил о готовности вести переговоры с оппозицией.

Победа проигравших

День выборов 4 октября, по крайней мере внешне, выглядел спокойным. Явка, порог которой не установлен по закону, составила более 55%. Вскоре после закрытия участков выяснилось, что лидерство по итогам автоматического подсчета голосов захватили две близкие к нынешней власти партии - "Биримдик" (Единство) и "Мекеним Кыргызстан" (Родина Кыргызстан): 24,5% и 23,9% соответственно. Семипроцентный барьер для прохождения в парламент преодолевали также провластная партия "Кыргызстан" (8,7%) и оппозиционная партия "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) (чуть более 7%).

Однако несколько часов спустя не прошедшие в парламент оппозиционные силы распространили резко критические комментарии по поводу организации выборов и честности голосования. Так, лидер партии "Республика" Мирлан Жеенчороев сообщил "Интерфаксу", что объединение не согласно с итогами выборов. "Зафиксированы многочисленные нарушения, выявлен подкуп и подвоз избирателей", - сказал Жеенчороев.

Кандидат от партии "Бир Бол" (Будь един) Алмамбет Шыкмаматов заявил "Интерфаксу", что партия не признает итоги выборов. "Это беспрецедентный случай, когда подкупали голоса, использовали административный ресурс. Президент не смог обеспечить проведение честных выборов, как обещал. Власть показала свое истинное лицо. Эти выборы не будут никем признаны", - заявил Шыкмаматов.

Возглавлявший список кандидатов от партии "Ата Мекен" (Отечество) Жанар Акаев также сообщил журналистам, что не признает итоги выборов. "Выборы прошли с многочисленными грубыми нарушениями и фальсификациями", - подчеркнул Акаев, добавив, что "Ата Мекен" ведет переговоры с другими оппозиционными партиями, которые не прошли в парламент, для формирования оппозиционного блока.

В штабе оппозиционной партии социал-демократов заявили, что органы правопорядка неспособны контролировать ситуацию и бороться с нарушениями, имевшими место на выборах. "Мы ставим под большое сомнение легитимность этих выборов, мы не слепы, мы, как и весь народ, видим то беззаконие, наглость и беспредел, который творится по всей стране", - говорилось в заявлении партии, поступившем в "Интерфакс".

Масла в огонь добавило заявление наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о том, что наблюдалось давление на некоторых кандидатов в депутаты, за ними следили сотрудники спецслужб. "Поступали данные о подкупе голосов и использовании административного ресурса, также поступали данные о принуждении к голосованию государственных служащих, которые вызвали обеспокоенность", - заявил глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Томас Босеруп.

Поствыборная ночь прошла спокойно, но днем 5 октября в центр Бишкека поначалу вышла тысяча сторонников оппозиции с требованием отменить результаты голосования, через некоторое время толпа выросла до 5 тыс. человек. В центр города были направлены сотрудники правоохранительных органов со щитами и дубинками и спецтехника.

Через несколько часов сторонники оппозиции двинулись маршем к зданию парламента, милиция предприняла попытку разгона акции. Но толпа прорвалась к парламенту. Это сопровождалось выстрелами, применением против демонстрантов водометов и светошумовых гранат. Через некоторое время силовики предприняли еще одну безуспешную попытку разогнать толпу.

Уже за полночь демонстранты, которых собралось до 5 тыс. человек, ворвались в здание парламента, а также вошли в здание Госкомитета национальной безопасности. Здесь из СИЗО был освобожден предшественник Жээнбекова на президентском посту и его главный оппонент Алмазбек Атамбаев. Спустя некоторое время стало известно об освобождении из заключения двух бывших премьеров Киргизии времен правления Атамбаева. Также были освобождены экс-премьер Сапар Исаков и еще один бывший глава правительства Жанторо Сатыбалдиев.

Минздрав подвел итог бурной ночи: один человек скончался в результате беспорядков в Бишкеке, 686 пострадали. Умер мужчина 30-35 лет от ушиба головного мозга тяжелой степени.

В это время демонстранты захватили мэрию Бишкека и назначили "народного мэра". Через полчаса сторонники лидера одной из оппозиционных сил Садыра Жапарова захватили здание правительства Киргизии.

Президент Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране, призвав лидеров протеста вернуться в правовое поле. В ответ оппозиция пригрозила ему импичментом.

Черту под правлением Жээнбекова, похоже, подвела партия сторонников Атамбаева - социал-демократы. "В Киргизии произошло поистине историческое событие. В очередной раз киргизский народ, объединенный стремлением к справедливости и свободе, сверг преступную власть. Народ снова показал, что не позволит семейно-клановому режиму узурпировать все органы власти в стране", - заявили в партии.

Центральной избирательной комиссии Киргизии ничего не оставалось делать, кроме как признать итоги выборов в парламент недействительными. "Членами комиссии принято решение признать итоги выборов депутатов парламента Киргизии, прошедших 4 октября, недействительными, - сообщила "Интерфаксу" глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова. - В целях недопущения напряжения обстановки в стране, принято такое решение. Из присутствующих на заседании 11 членов ЦИК все единогласно поддержали предложение".

Беспорядки и рейдерство

Неразберихой в столице Киргизии попытались воспользоваться в ряде регионов, стали поступать сообщения о том, что местные жители на фоне беспорядков захватывают месторождения золота, меди и угля. Так, неизвестные захватили угольное месторождение Кара-Кече в Нарынской области. Под угрозой срыва оказался отопительный сезон, так как уголь поставляется на ТЭЦ Бишкека и для населения.

На месторождении золота Жамгыр в Джалал-Абадской области местные жители пытались взять в заложники сотрудников.

Еще одно золоторудное месторождение Иштамберди, которое разрабатывает китайская компания "Фулл Голд майнинг", захватили местные жители. Туда прибыли 300-400 человек.

Медное месторождение Бозымчак в Джалал-Абадской области приостановило работу. Подверглось разграблению золотоносное месторождение "Джеруй", сообщили во вторник в пресс-службе ОсОО "Альянс Алтын".

Кара-Балтинский аффинажный завод, единственное в Киргизии предприятие, которое перерабатывает слитки Доре в золотые слитки, было захвачено группой неизвестных, сообщили "Интерфаксу" в ОАО "Кыргызалтын", филиалом которого является завод. По данным "Кыргызалтына", несколько десятков человек проникли на территорию завода. О том, какие требования выдвинуты и сторонниками какой партии являются эти люди, ничего не известно. Связь с аффинажным заводом у "Кыргызалтына" прервалась.

"Кыргызалтын" - крупнейшая золотодобывающая компания в Киргизии, принадлежит правительству. Киргизия через государственное ОАО "Кыргызалтын" владеет почти 26% акций Centerra Gold Inc. (ее крупнейшие активы - рудник Кумтор в Киргизии и рудник Mount Milligan в Канаде).

Что дальше

Шесть оппозиционных партий Киргизии создали координационный совет, сообщила представитель основанной экс-президентом Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Жолдубаева. В координационный совет вошли СДПК, "Республика", "Ата Мекен", "Бутун Кыргызстан", "Бир Бол", "Замандаш", сказала Жолдубаева журналистам.

Лидеры этих партий призвали действующий парламент Киргизии назначить новый состав правительства. А лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров добавил, что только после этого будет подниматься вопрос о назначении повторных парламентских выборов.

Вскоре после этих заявлений стало известно о смене спикера киргизского парламента, а также отставке премьер-министра республики. Парламент соберется на экстренное заседание в среду, 7 октября.

Предыдущие серии

В Киргизии за годы независимости, объявленной в августе 1991 года, сменилось четыре президента, что является абсолютным рекордом для стран региона Центральной Азии.

Дольше всех пост главы государства занимал Аскар Акаев, который был избран еще советским парламентом в 1990 году, но 24 марта 2005 года был вынужден покинуть страну в результате смены власти под давлением оппозиции. События марта 2005 года в Бишкеке сопровождались массовыми фактами мародерства, но оружие при наведении порядка не применялось. Те события называют "тюльпановой революцией".

На родине Акаева и членов его ближайшего окружения оппозиция обвинила в узурпации власти, коррупции, на баллотировавшихся в парламент дочь Бермет Акаеву и сына Айдара Акаева были возбуждены уголовные дела. С марта 2005 года Аскар Акаев с семьей живет в Москве.

Летом 2005 года в Киргизии на досрочных выборах был избран новый президент, представитель юга Курманбек Бакиев. Первые годы пребывания его у власти были отмечены митингами оппозиции и неоднократным редактированием Конституции, которая дала ему возможность в июле 2009 год провести досрочные выборы, хотя срок его конституционных полномочий истекал в июле 2010 года. Бакиев до выборов и после них неоднократно заявлял, что избран законно и уступать власть не намерен.

Объявление досрочных президентских выборов в Киргизии серьезно повлияло на политическую ситуацию. Со стороны Бакиева был предпринят ряд шагов по укреплению своего положения через назначение на ведущие должности близких родственников: младший брат президента Жаныбек (Жаныш) Бакиев был назначен главой службы госохраны, старший сын Марат работал советником председателя киргизской спецслужбы, младший сын Максим возглавил агентство по привлечению инвестиций.

Оппозиция стала обвинять Бакиева в узурпации власти, семейно-клановом правлении и коррупции, в ответ в Киргизии предпринимались попытки ужесточения политических свобод, давления на оппонентов, угрозы и попытки устранения.

В итоге 7 апреля 2010 года на центральной площади Бишкека произошли столкновения между сторонниками власти и оппозиции, силовики применили против демонстрантов огнестрельное оружие. В результате 84 человека погибли, более 1,5 тыс. обратились за медицинской помощью. Но фоне беспорядков Бакиев с семьей покинул Бишкек и уехал в свое родовое село Тейит в Джалал-Абадской области, откуда под гарантии лидеров ОДКБ вылетел сначала в Казахстан, а потом в Белоруссию, где живет до настоящего времени. В Киргизии бывший президент, его братья и сыновья приговорены к пожизненному заключению и длительным срокам лишения свободы, но официальный Минск отказывает Бишкеку в их выдаче.

В июне 2010 года на референдуме был избран президент переходного периода. Им стала Роза Отунбаева - первая женщина-политик в регионе, занявшая такой высокий пост. Отунбаева возглавляла Киргизию более года, в октябре 2011 года состоялись выборы главы государства, на них победил Алмазбек Атамбаев.

Согласно новой Конституции, Атамбаев избирался на шестилетний срок и не мог повторно баллотироваться.

В октябре 2017 года в Киргизии впервые избрали президента в конституционные сроки. Новым главой государства стал член созданной Атамбаевым социал-демократической партии, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, которого экс-глава государства называл другом и лучшим кандидатом на этот пост.

Однако уже в марте 2018 года между бывшими соратниками начались разногласия. Формальным поводом стал призыв к Жээнебекову, чтобы его брат, бывший спикер и депутат парламента Асылбек Жээнбеков сдал депутатский мандат, чтобы не создавать угрозы семейно-кланового правления и узурпации власти, с чем Киргизия неоднократно ранее сталкивалась. Атамбаев также заявил, что семья Жээнебековых связана с богатым южным кланом Матраимовых, которые создали капитал на коррупционных схемах в таможне.

В результате в течение нескольких месяцев лишились руководящих постов и были задержаны по обвинению к коррупции несколько членов близкого окружения бывшего президента: экс-премьер Сапар Исаков, мэр Бишкека Албек Ибраимов, бывший мэр киргизской столицы Кубанычбек Кулматов.

27 июня 2019 года парламент Киргизии снял неприкосновенность с Атамбаева, лишив его статуса экс-президента, что отменило иммунитет от уголовного преследования. Генпрокуратура вменила Атамбаеву незаконное обогащение, завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупцию при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

7 августа 2019 года в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства.

8 августа Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии. Решением суда он был арестован и помещен в СИЗО ГКНБ. В отношении Атамбаева расследуются уголовные дела по статьям "Массовые беспорядки", "Хулиганство", "Убийство", "Покушение на убийство", "Угроза или насилие в отношении представителя власти" и "Захват заложников".

Не "цветная революция"

Понятно, что России небезразлично происходящее в Киргизии, что подтвердил МИД РФ. "Россия заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности Киргизии - своего стратегического партнера и союзника, безопасности и благополучия всего дружественного народа этой страны. В складывающихся обстоятельствах приоритетом должно оставаться поддержание условий для дальнейшего демократического развития Киргизской Республики в рамках ее конституции и законодательства", - говорится в комментарии МИД, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

"Надеемся на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле, путем переговоров и без применения силы. Призываем все политические силы в этот критический для республики момент проявить мудрость и ответственность в целях сохранения внутренней стабильности и безопасности", - сказали на Смоленской площади.

Усиленный режим несения службы введен на территории российской авиационной базы "Кант" в Киргизии в связи с обострившейся внутриполитической обстановкой, сообщила, в свою очередь, пресс-служба Центрального военного округа.

"В целях недопущения каких-либо провокаций, связанных с обострившейся обстановкой в Киргизской Республике, на территории российской авиационной базы "Кант" введен режим усиления противодействия терроризму", - говорится в сообщении.

Между тем, начальник отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил "Интерфаксу", что конфронтация в Киргизии после парламентских выборов отражает лишь внутреннюю политическую ситуацию и не представляет угрозы отношениям между Москвой и Бишкеком.

"На отношениях между Москвой и Бишкеком нынешняя ситуация не отразится. Все останется по-прежнему. Прозападные структуры в Киргизии есть, но они представлены в очень небольших количествах. Кланы севера и юга не дадут им "порулить" страной. Поэтому либералы, получающие гранты с Запада, остаются за бортом. И с российской военной базой, полагаю, нет никаких проблем", - сказал Грозин.

"Крайне сложно представить себе ситуацию, когда к власти в Киргизии приходят люди, настроенные антироссийски. Если посмотреть, кто вошел в Координационный совет (оппозиционных партий), и на тех, кто претендует на ключевые посты во власти, то, очевидно, что это все люди из старой обоймы. Деньги от Сороса и тому подобных структур они явно не получали", - сказал собеседник агентства.

Как нынешняя власть, так и оппозиция считают приоритетом поддержание и развитие отношений с Москвой, полагает Грозин. "Реставрация во власти освобожденного из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева, на мой взгляд, маловероятна. Вряд ли это допустят даже его соратники, поскольку найдутся и другие желающие. Но даже если представит фантастический вариант с возвращением Атамбаева во власть, он для Москвы тоже человек не чужой", - сказал эксперт.

"Политики из его окружения в свое время приложили руку к таким шагам, как вступление страны в ЕАЭС, вывоз американского центра транзитных перевозок из аэропорта "Манас". Именно они разорвали кабальное, по сути, колониальное соглашение о стратегическом сотрудничестве между США и Киргизией. Они прекрасно понимают, что основных источником значительной части граждан страны являются денежные переводы киргизских трудовых мигрантов из России. Ну и прямая помощь из Москвы", - заявил аналитик.

Соответственно, Бишкек, кто бы ни находился во власти, не станет покидать международные организации, связанные с интеграцией при участии России, уверен Грозин. "Киргизская элита очень легка на подъем, быстро меняет своих лидеров, идеологии, но чего у нее не отнимешь, так это прагматизм. Они прекрасно понимают, что в случае выхода из ЕАЭС и ОДКБ встретят мощнейшее влияние со стороны Китая. В киргизских элитах как севера, так и юга отдают себе отчет, что на случай односторонней зависимости от большого восточного соседа с них будет совсем другой спрос", - сказал эксперт.

Он предположил, что нынешний кризис отчасти связан пандемией коронавируса. "Не все трудовые мигранты, но их значительная часть вернулась. Даже этого оказалось достаточно, чтобы социально-экономическая ситуация в стране резко ухудшилась и привела к попытке мятежа, бунта, чего именно, станет ясно позже. В целом в своей основе это межклановый конфликт, и никакая не "цветная революция". Жесткие выступления отчасти отражают нынешний мировой тренд - то, что можно увидеть, например, в США и Гонконге", - сказал Грозин.