В Баку заявили об уничтожении десяти танков ВС Армении

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Подразделения азербайджанской армии 7 октября в ходе боев в различных направлениях фронта уничтожили до десяти танков Вооруженных сил (ВС) Армении, сообщает министерство обороны Азербайджана.

В сообщении ведомства говорится о нанесении ударов на различных участках фронта.

По данным Минобороны, в ходе боев 7 октября также были уничтожены одна самопередвигающаяся артиллерийская установка "Акация", шесть пушек-гаубиц Д-20, до 30 единиц автомобильной техники.

В конце сентября в Нагорном Карабахе началось обострение ситуации. Азербайджан объявил о начале "контрнаступательной операции" на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Армения обвинила Азербайджан в нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации. На линии соприкосновения в Карабахе продолжаются бои, есть жертвы среди военных и мирного населения.