Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:55Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 803 766+327 887

Пашинян призвал мир признать суверенитет НКР, чтобы вернуть мир в регион

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Независимость Нагорного Карабаха должна быть признана на международном уровне, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На данном этапе, когда в боевые действия вовлечены террористические организации, которые воюют на стороне Азербайджана и которые переправлены туда Турцией, а также, учитывая, что армяне Нагорного Карабаха находятся под экзистенциальной угрозой существования, международное сообщество должно сделать решительный шаг и признать независимость Нагорного Карабаха", - сказал Пашинян в интервью Euronews.

По его мнению, лучшим инструментом для возвращения мира в регион является признание международным сообществом независимости Нагорного Карабаха.

"Невозможно решить проблему путем насилия. Это политика Азербайджана. Мы всегда были готовы к компромиссу. Это Азербайджан не желает компромисса. Его решение заключается в этнической чистке. Но люди не могут оставить свою родину лишь по требованию Азербайджана. Они должны самообороняться и имеют на это право", - отметил Пашинян.

В конце сентября в Нагорном Карабахе вновь произошло обострение. Азербайджан объявил о начале "контрнаступательной операции" на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Армения обвинила Азербайджан в нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации. На линии соприкосновения в Карабахе продолжаются бои, есть жертвы среди военных и мирного населения.

Азербайджан Армения Никол Пашинян

Новости по теме

Новости

Лечащийся от COVID-19 Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете

Алиев отверг вовлеченность Турции в боевые действия в Карабахе

Лондон будет работать над санкциями против РФ за инцидент с Навальным

Обвиняемый в убийстве афроамериканца Флойда полицейский вышел под залог

Армения заявила о десятках раненных ракетными ударами по городам Карабаха

МИД РФ назвал неприемлемым заявление Парижа и Берлина о ситуации с Навальным

МИД РФ назвал неприемлемым заявление Парижа и Берлина о ситуации с Навальным

Что произошло за день: среда, 7 октября

Навальный попал в больницу

ФРГ пригрозила РФ санкциями, если Москва не прояснит ЧП с Навальным

Протесты в Бишкеке

В Киргизии остановлена работа системы SWIFT

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Кремле не намерены распространять обязательства по ОДКБ на Карабах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');