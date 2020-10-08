Пашинян призвал мир признать суверенитет НКР, чтобы вернуть мир в регион

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Независимость Нагорного Карабаха должна быть признана на международном уровне, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На данном этапе, когда в боевые действия вовлечены террористические организации, которые воюют на стороне Азербайджана и которые переправлены туда Турцией, а также, учитывая, что армяне Нагорного Карабаха находятся под экзистенциальной угрозой существования, международное сообщество должно сделать решительный шаг и признать независимость Нагорного Карабаха", - сказал Пашинян в интервью Euronews.

По его мнению, лучшим инструментом для возвращения мира в регион является признание международным сообществом независимости Нагорного Карабаха.

"Невозможно решить проблему путем насилия. Это политика Азербайджана. Мы всегда были готовы к компромиссу. Это Азербайджан не желает компромисса. Его решение заключается в этнической чистке. Но люди не могут оставить свою родину лишь по требованию Азербайджана. Они должны самообороняться и имеют на это право", - отметил Пашинян.

В конце сентября в Нагорном Карабахе вновь произошло обострение. Азербайджан объявил о начале "контрнаступательной операции" на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Армения обвинила Азербайджан в нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации. На линии соприкосновения в Карабахе продолжаются бои, есть жертвы среди военных и мирного населения.