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В Азербайджане заявили об обстрелах ряда районов страны силами Армении

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы (ВС) Армении в четверг утром возобновили обстрел азербайджанских населенных пунктов, сообщает Минобороны Азербайджана.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

"Армянские вооруженные силы 8 октября с утра обстреливают села Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Бардинского и Агджабединского районов. Есть убитые и раненые", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные меры.

В конце сентября в Нагорном Карабахе вновь произошло обострение. Азербайджан объявил о начале "контрнаступательной операции" на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Армения обвинила Азербайджан в нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации. На линии соприкосновения в Карабахе продолжаются бои, есть жертвы среди военных и мирного населения.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Армения Азербайджан

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