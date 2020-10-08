Более тысячи человек пострадали в ходе беспорядков в Бишкеке

Протесты в Бишкеке 5 октября 2020 года Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке превышает 1 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в четверг в министерстве здравоохранения Киргизии.

"За медицинской помощью в результате беспорядков в Бишкеке обратились 1002 человека", - сообщили в минздраве.

По данным медиков, 204 человека находятся в стационаре, остальные после оказания первой медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение. Один человек погиб.

Между тем в ГУВД Бишкека информируют, что прошедшей ночью милиции и дружинникам удалось не допустить мародерства. По словам собеседника "Интерфакса", ночью в столице Киргизии произошли отдельные стычки между дружинниками и протестующими. Информацию о задержанных обещают предоставить позже.

По сведениям народных дружин, мародерства в Бишкеке не замечено. Около 500 дружинников защищали Дом правительства. На охрану ЦУМа и ГУМа вышло 200 человек.

Как сообщают местные СМИ, группа неизвестных пыталась ограбить банк. Их остановили дружинники и передали сотрудникам милиции.

В Бишкеке третий день проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов.

6 октября Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов, по результатам которых в парламент проходили четыре партии, среди них три провластные - "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" - и оппозиционная "Бутун Кыргызстан".

В республике создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности, люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска пока еще существующего состава парламента.

Вечером в минувший вторник парламент Киргизии дал согласие на назначение лидера оппозиционной партии "Мекенчил" (Патриот) Садыра Жапарова на пост премьера. До этого, в ночь на вторник, сторонники Жапарова освободили его из колонии, где он находился более двух лет по обвинению в захвате заложника.

В среду стало известно, что Народный координационный совет в составе пяти оппозиционных политических партий Киргизии "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Ыйман Нуру", "Чон Казат" и "Ордо" выдвинул претендентом на пост главы правительства кандидата в депутаты от "Ата-Мекена" тридцатилетнего Тилека Токтогазива.