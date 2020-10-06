Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:57Заразились
на 06.10В России 1 237 504+11 615В мире 35 475 879+325 411

Врачей озадачила низкая доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге

Врачей озадачила низкая доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге масштабное тестирование на коронавирус дало неожиданно низкую долю положительных результатов, заявила член рабочей группы по борьбе с COVID-19 в регионе, замгендиректора Научно-медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава Надежда Звартау.

Пандемия коронавируса

С учетом высокой летальности в городе это требует отдельного исследования, считает она.

С начала пандемии в Петербурге провели более 2,9 млн тестов, из которых только 1,5% оказались положительными против 2,6% в среднем по России. Летальность от COVID-19 в Петербурге составляет 6,9%.

В Москве тестирование дало 3,5% положительных результатов и летальность 1,8%, в Ханты-Мансийском автономном округе - 2,4% и 0,8% соответственно, в Ямало-Ненецком автономном округе - (2% и 0,6% соответственно. Для сравнения приведены данные по регионам, где провели еще больше тестов на 1 млн населения.

Низкая доля позитивных результатов анализов в Петербурге может означать, что пациентов для тестирования отбирают недостаточно эффективно, отметила Звартау.

Петербургские чиновники не раз отмечали, что объемы тестирования в городе превышают нормативы в четыре раза. За прошедшие сутки в городе протестировано 24 тысячи человек, выявлено 411 новых случаев COVID-19. С начала эпидемии, по данным штаба, в регионе умерли 3107 зараженных коронавирусом.

5 октября городской комитет по делам записи актов гражданского состояния сообщил, что в сентябре 2020 года в Петербурге зарегистрировали 5 739 смертей, это максимальный показатель с 2011 года. В сентябре 2019 года в городе зарегистрировали 4 607 смертей, а в сентябре 2018 года - 4 624.

Хроника коронавируса. Октябрь.

8
Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом5 октября. В Москве открылся резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.4 октября. Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал СМИ о состоянии здоровья президента США после выявления коронавируса.4 октября. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах чешским болельщикам пришлось наблюдать за футбольным матчем "Богемианс 1905" - "Фастав" из-за забора. 4 октября. Двадцать тысяч пустых стульев разместили возле Белого Дома в Вашингтоне в память о жертвах COVID-19.2 октября. Таиланд готовится к открытию страны для иностранных туристов.1 октября. Медики-волонтеры начали проверку уровня насыщения крови кислородом у детей в индийских трущобах. В стране один из самых низких уровней смертности от коронавируса, несмотря на то, что суточный прирост случаев заражения является высоким.
Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом
Хроника 09 января – 06 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус Надежда Звартау

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Вторая COVID-вакцина центра "Вектор" прошла доклинические испытания

СВР признала Турцию принципиально новым фактором обострения в Карабахе

Пандемия коронавируса

Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом

Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом
Пандемия коронавируса

Продажи у турагентств резко упали с 5 октября

Продажи у турагентств резко упали с 5 октября

Удальцов отсудил 12 800 евро в ЕСПЧ за задержания в 2011 году

Возбуждено дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре

Экс-сенатор от КЧР арестован по делу о крупном хищении из бюджета

Пандемия коронавируса

В парке "Патриот" снова откроют COVID-госпиталь на 1400 мест

В парке "Патриот" снова откроют COVID-госпиталь на 1400 мест
Пандемия коронавируса

Россиянам разъяснили, можно ли ехать отдыхать, если у ребенка в школе карантин

Число случаев COVID-19 в Москве за сутки превысило четыре тысячи

Число случаев COVID-19 в Москве за сутки превысило четыре тысячи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');