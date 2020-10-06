Врачей озадачила низкая доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге масштабное тестирование на коронавирус дало неожиданно низкую долю положительных результатов, заявила член рабочей группы по борьбе с COVID-19 в регионе, замгендиректора Научно-медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава Надежда Звартау.

С учетом высокой летальности в городе это требует отдельного исследования, считает она.

С начала пандемии в Петербурге провели более 2,9 млн тестов, из которых только 1,5% оказались положительными против 2,6% в среднем по России. Летальность от COVID-19 в Петербурге составляет 6,9%.

В Москве тестирование дало 3,5% положительных результатов и летальность 1,8%, в Ханты-Мансийском автономном округе - 2,4% и 0,8% соответственно, в Ямало-Ненецком автономном округе - (2% и 0,6% соответственно. Для сравнения приведены данные по регионам, где провели еще больше тестов на 1 млн населения.

Низкая доля позитивных результатов анализов в Петербурге может означать, что пациентов для тестирования отбирают недостаточно эффективно, отметила Звартау.

Петербургские чиновники не раз отмечали, что объемы тестирования в городе превышают нормативы в четыре раза. За прошедшие сутки в городе протестировано 24 тысячи человек, выявлено 411 новых случаев COVID-19. С начала эпидемии, по данным штаба, в регионе умерли 3107 зараженных коронавирусом.

5 октября городской комитет по делам записи актов гражданского состояния сообщил, что в сентябре 2020 года в Петербурге зарегистрировали 5 739 смертей, это максимальный показатель с 2011 года. В сентябре 2019 года в городе зарегистрировали 4 607 смертей, а в сентябре 2018 года - 4 624.