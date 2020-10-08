Ученые указали на вред от краткосрочного карантина при COVID-19

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Введение краткосрочных тотальных локдаунов может только ослабить защищенность населения, продлить пандемию COVID-19 и привести к большему числу смертей, летальных исходов, заявили эксперты Эдинбургского университета. Об их исследовании сообщает Sky News.

"Результаты этого исследования показывают, что быстрое введение карантина высоко эффективно с точки зрения снижения пикового спроса на места в отделениях интенсивной терапии, но одновременно оно продлевает эпидемию, в некоторых случаях приводя к большему числу смертей в долгосрочной перспективе", - цитирует телеканал.

Ученые отмечают, что когда ограничения отменяют, значительная доля населения остается уязвимой для вируса, а также сохраняется большое число уже зараженных. Это приводит ко второй волне эпидемии, а позднее - к новым смертям, пишут они.

Количество летальных исходов от COVID-19 зависит больше от возраста заболевших, а не от общего числа заражений, считают ученые.

Авторы исследования смоделировали на компьютере воздействие различных мер борьбы с эпидемией, в том числе социального дистанцирования только для пожилых, социального дистанцирования для всех, закрытия школ и университетов и двухнедельного и недельного карантина заболевших.

Профессор Грэм Окленд, в частности, отметил, что закрытие школ смягчает суровость первой волны эпидемии, в частности, это решение в Британии позволило обойтись без задействования дополнительных стационаров, однако оно сделало британцев более уязвимыми к последующим волнам инфекции.

По итогам исследования ученые призывают разработать "различные стратегии для разных возрастных групп с большим акцентом на защиту пожилых и уязвимых людей". Также они советуют властям выбирать приоритетные цели, будь то сокращение числа заразившихся, снижение показатели смертности или же уменьшение нагрузки отделений интенсивной терапии.

Комментируя результаты исследования, профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Эдинбургского университета Марк Вулхаус сказал: "Карантин устраняет текущий кризис, но не предоставляет долгосрочного решения".

"Возможно, ключевой урок, который нужно вынести из этого исследования, - это предупреждение о том, что если мы позволим краткосрочному мышлению диктовать нам способы реагирования на COVID-19, тогда, возможно, мы не сможем принять лучшее решение для долгосрочной минимизации бремени, лежащем на системе здравоохранения", - пояснил Вулхаус.

Осенью британское правительство начало возвращать отдельные ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Шотландии 7 октября власти решили закрыть все пабы и рестораны в центральной части провинции, в том числе в Эдинбурге и Глазго.

По данным счетчика Worldometers, на утро 8 октября в мире было выявлено 36 429 104 случаев заражения коронавирусом и 1 061 144 смертельных исхода от коронавирусной инфекции. В Великобритании официальное число случаев COVID-19 составляет 544 275, умерли 42 515 заболевших.