Шведский парламентарий вслед за Норвегией выдвинул Трампа на премию мира

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Член шведского парламента Магнус Якобссон выдвинул на Нобелевскую премию мира кандидатуру президента США Дональда Трампа, а также правительства Сербии и Косово за совместную работу над достижением мира и экономическим развитием, передают западные СМИ.

"Я предложил номинировать американское руководство, правительства Сербии и Косово на Нобелевскую премию за их совместную работу во имя мира и экономического развития", - написал Якобссон в твиттере.

На прошлой неделе при посредничестве Вашингтона Белград и Приштина договорились о налаживании экономических отношений.

Ранее на этой неделе кандидатуру Трампа на эту премию выдвинул норвежский депутат. Член норвежского парламента Кристиан Тибринг-Гедде направил письмо Нобелевскому комитету, в котором он заявил, что нужно отметить ею вклад Трампа в решение затянувшихся конфликтов, в частности, в установлении связей между Израилем и ОАЭ.