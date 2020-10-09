Что произошло за день: пятница, 9 октября

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 12 тысяч. На Москву пришелся 3 701 случай заражения. В Кремле заявили, что в случае дальнейшего роста заболеваемости будут обсуждаться дополнительные меры борьбы с вирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей продержаться еще несколько месяцев до массового выпуска вакцины и подчеркнул, что следующая неделя будет решающей в вопросе мер борьбы с COVID-19.

- В Москве начались трехсторонние консультации глав МИД России, Армении и Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал встречу последним шансом для Еревана на мирное урегулирование конфликта, а президент Армении Армен Саркисян выразил надежду, что министры смогут договориться о перемирии.

- Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН. В Нобелевском комитете отметили роль программы в предотвращении использования голода в качестве оружия в конфликтах.

- В Бишкеке с субботы будет введен комендантский час. В столицу Киргизии вводятся воинские подразделения и военная техника. Между тем президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства. Во время митинга в Бишкеке произошла потасовка. Машина экс-президента Алмазбека Атамбаева была обстреляна, он обвинил спецслужбы в подготовке покушения.

- Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области полностью потушен. Военные приступили к восстановлению инфраструктуры.

- "Единая Россия" предложила вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Обсуждаются сценарии с одновременным и поэтапным возвращением к индексации.

- Власти России с 9 октября разрешили полеты за рубеж еще из четырех городов: Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

- В Дагестане 42 ребенка попали в больницу с симптомами отравления. Три детских сада в Махачкале временно закрыты. Возбуждено уголовное дело.