Асанов по просьбе ветеранов МВД оставил должность коменданта Бишкека

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Бывший замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов, который в период беспорядков стал комендантом Бишкека, оставил эту должность и покинул здание МВД по просьбе ветеранов и ради мира и стабильности. Как сообщила пресс-служба МВД, назначение Асанова было незаконным.

"Личный состав МВД и ветераны ОВД сплотились ради установления мира и стабильности в стране. В связи с чем, Курсан Асанов покинул здание МВД", - сообщили в ведомстве.

Асанов стал комендантом Бишкека в ночь на 6 октября. На этот пост его выдвинул заместитель секретаря Совбеза Киргизии Омурбек Суваналиев, который тогда стал и.о. главы Госкомитета национальной безопасности республики.

Асанов 8 октября заявил журналистам, что министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев сбежал, но остались работать его заместители.

8 октября руководители силовых структур и правоохранительных органов Киргизии на совещании под председательством Суваналиева потребовали от всех политических сил начать переговоры для восстановления законности и стабильности в республике.

Утром 9 октября в ГКНБ на собрании обсудили обращение руководства, ветеранов и личного состава этой спецслужбы, в котором говорилось, что силовые структуры должны оставаться вне политики. После этого по просьбе руководства, сотрудников и ветеранок комитета Суваналиев был выведен из состава ГКНБ.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство страны.