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Президенты Армении и Азербайджана прокомментировали начавшиеся переговоры

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал начавшиеся в Москве консультации глав МИД последним шансом для Еревана на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Президент Армении Армен Саркисян выразил надежду, что на переговорах министры смогут договориться о перемирии.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

"Вчерашние и позавчерашние события на политической арене показали, что руководство Армении, наконец-то, стало осознавать, что будет действовать в соответствии с нашими условиями. Мы даем ему (противнику - ИФ) шанс уйти с наших территорий мирным путем. Мы всё равно вернем эти территории и восстановим свою территориальную целостность. Мы не хотим кровопролития, но хотим свои территории, и им не стоит упускать этот шанс", - сказал Алиев в пятницу в телеобращении к азербайджанскому народу.

Он считает, что переговоры в Москве "внесут ясность на многие вопросы".

"Армения должна принять базовые принципы", - заявил Алиев.

Президент также отметил, что был прав, когда не соглашался с тезисом, что военного решения у карабахского конфликта нет.

"На протяжении 30 лет шли переговоры, и вопрос не сдвинулся с места, нам не дали ни сантиметра оккупированной земли. Агрессора не смогли заставить покинуть наши земли и выполнить резолюции ООН. Сейчас конфликт решается военным путем, затем - политическим", - сказал он.

Президент также сообщил, что азербайджанские военные заняли еще девять населенных пунктов в Карабахе: поселок Гадрут, села Чайлы, Йухары Гюзляк, Геразыллы, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы и Сур. В Минобороны Армении взятие Гадрута отрицают.

Президент Армении Армен Саркисян поблагодарил президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за организацию консультаций в Москве. Он заявил, что в связи с возобновлением боевых действий в Карабахе возник большой гуманитарный кризис и под угрозой оказалось гражданское население.

"Так что, я благодарен им, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, правительству России. Надеюсь, что удастся достичь перемирия", - отметил он.

Трехсторонние консультации глав МИД России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова начались в Москве без делегаций.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 09 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Ильхам Алиев Армен Саркисян МИД Москва Сергей Лавров Владимир Путин Нагорный Карабах Армения Азербайджан

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