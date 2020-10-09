Президент Азербайджана заявил, что уничтожил линию соприкосновения в Карабахе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поменял статус-кво по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Я поменял статус-кво, на поле битвы. Нет его. Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили. 30 лет Вооруженные силы Армении укрепляли линию соприкосновения с помощью бетонных конструкций. Причем рельеф местности таков, что мы с подножия наверх поднимаемся. И эти конструкции тоже разрушили. Никто не может противостоять азербайджанскому солдату", - сказал президент Азербайджана в пятницу в обращении к народу.

Президент опроверг все заявления армянской стороны о создании новой линии соприкосновения, подчеркнув, что ее больше не будет.