Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:11Заразились
на 09.10В России 1 272 238+12 126В мире 36 515 563+359 337

Президент Азербайджана заявил, что уничтожил линию соприкосновения в Карабахе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поменял статус-кво по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Я поменял статус-кво, на поле битвы. Нет его. Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили. 30 лет Вооруженные силы Армении укрепляли линию соприкосновения с помощью бетонных конструкций. Причем рельеф местности таков, что мы с подножия наверх поднимаемся. И эти конструкции тоже разрушили. Никто не может противостоять азербайджанскому солдату", - сказал президент Азербайджана в пятницу в обращении к народу.

Президент опроверг все заявления армянской стороны о создании новой линии соприкосновения, подчеркнув, что ее больше не будет.

Хроника 27 сентября – 09 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Ильхам Алиев Нагорный Карабах

Новости

В Бишкеке обстреляли машины еще двух оппозиционеров

ВТО впервые возглавит женщина

ВТО впервые возглавит женщина
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Начались переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана

Атамбаев обвинил спецслужбы Киргизии в подготовке покушения на него

В партии Атамбаева заявили о покушении на экс-президента Киргизии

В партии Атамбаева заявили о покушении на экс-президента Киргизии

Лукашенко поставил себе в заслугу спасение жизни Тихановской

Протесты в Бишкеке

В Бишкеке участники разных митингов устроили потасовку

Протесты в Бишкеке

Воинские подразделения и техника будут введены в Бишкек

В Бишкеке ввели режим ЧП до 21 октября

В Бишкеке ввели режим ЧП до 21 октября
Пандемия коронавируса

В ФРГ выявили рекордный с апреля суточный прирост случаев COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');