Турция заявила о поддержке решения по Карабаху, устраивающее Баку

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Турецкая сторона поддержит решение карабахского вопроса, устраивающее Азербайджан, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Турция поддержит лишь те решения, которые устроят Азербайджан", - сказал турецкий министр, слова которого приводятся в сообщении TRT Haber.

Со своей стороны Байрамов проинформировал Чавушоглу об итогах переговоров о ситуации в Нагорном Карабахе, прошедших накануне в Москве.

Минувшей ночью, после многочасовых переговоров в Москве министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 по местному времени 10 октября.

Переговоры продолжались более десяти часов.

Как сообщалось, новое обострение конфликта в Карабахе началось утром 27 сентября.