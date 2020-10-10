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Бывший замглавы МВД Киргизии задержан по делу о беспорядках

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывший замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов, исполнявший обязанности коменданта Бишкека 6-9 октября, задержан по делу об организации массовых беспорядков в киргизской столице, сообщает в субботу Госкомитет нацбезопасности страны.

В ведомстве отметили, что следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления, продолжаются.

Ранее в субботу по факту организации массовых беспорядков задержаны экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, его телохранители Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев и экс-советник Атамбаева Фарид Ниязов, сыновья Атамбаева Сейид и Кадыр, а также член Социал-демократической партии Темирлан Султанбеков.

Политический кризис в Киргизии продолжается с 5 октября, когда в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов.

Накануне Центральная избирательная комиссия заявила, что объявит дату новых выборов в парламент до 6 ноября.

Решением президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в Бишкеке в минувшую пятницу введен режим чрезвычайного положения, отправлены в отставку прежний глава правительства, начальник Генштаба ВС республики. В субботу отправлены в отставку секретарь Совбеза и его заместитель.

Столкновения в Бишкеке

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Хроника 05 – 10 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Киргизия Курсан Асанов

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