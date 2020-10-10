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Президент Киргизии отправил в отставку секретаря Совбеза страны

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков освободил Дамира Сагынбаева от должности секретаря Совета безопасности, сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

Другим распоряжением президента от должности заместителя секретаря Совбеза освобожден Омурбек Суваналиев.

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В пресс-службе сообщили, что на должность замсекретаря Совета безопасности Жээнбеков назначил Жаныбека Капарова.

Накануне президент Киргизии подписал указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения. По информации МВД, он действует с 10 октября.

Политический кризис в стране продолжается с 5 октября, когда в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших днем ранее.

После захвата демонстрантами парламента и офиса президента Киргизии в Бишкеке в ночь на 6 октября Суваналиев взял на себя исполнение обязанностей главы Госкомитета нацбезопасности республики. В минувшую пятницу он прекратил исполнение полномочий главы спецслужбы.

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