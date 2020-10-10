Сыновей экс-президента Киргизии Атамбаева отпустили после задержания

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Сыновья бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Сейид и Кадыр были доставлены в следственную службу МВД Киргизии в качестве свидетелей, после допроса их отпустили, сообщает в субботу пресс-служба министерства.

В пресс-службе сообщили, что вместе с сыновьями бывшего главы Киргизии был задержан член Социал-демократической партии Киргизии Темирлан Султанбеков, который также допрашивается в качестве свидетеля.

МВД Киргизии возбудило уголовное дело по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке 9 октября.

В рамках расследования данного дела бывший президент Киргизии, его советник Фарид Ниязов и два сотрудника службы охраны были задержаны.

Накануне Атамбаев со своими сторонниками пришел на митинг в центре Бишкека, но акции не дали состояться агрессивно настроенные сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова, кандидатуру которого на пост премьер-министра в субботу утвердил парламент страны.

В момент отъезда экс-президента с площади неизвестный произвел несколько выстрелов в машину Атамбаева. При этом в субботу в соцсетях стали распространять сообщения о том, что по автомобилю стрелял охранник экс-президента.

В минувшую пятницу Жээнбеков ввел на территории Бишкека режим чрезвычайного положения в целях стабилизации ситуации в столице, где с 5 октября практически в круглосуточном режиме проходят акции протеста политических партий, недовольных итогами состоявшихся 4 октября парламентских выборов.

В город стянуты войска и военная техника, в столице Киргизии введен комендантский час с 21:00 до 5:00.