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Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в обстрелах

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана вечером в субботу сообщает об обстреле вооруженными силами Армении азербайджанского города Тертер, армянский МИД в свою очередь заявляет об ударах по населенным пунктам Сюникской области Армении.

Кроме того, как пишут армянские СМИ, столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт снова подверглась обстрелу со стороны вооруженных сил Азербайджана. По их сведениям, два взрыва раздались на земле, еще два в воздухе. О ракетном обстреле Степанакерта сообщил также пресс-секретарь президента непризнанной НКР Ваграм Погосян.

МИД Армении заявляет, что Азербайджан после вступления в силу перемирия продолжил боевые действия на различных участках фронта.

"Строго осуждаем действия Азербайджана, ведущие к провалу договоренности, а также предупреждаем, что последствия за создавшуюся ситуацию несет руководство Азербайджана", - говорится в заявлении МИД Армении.

В ночь на субботу на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и РФ была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Менее чем через час после вступления в силу соглашения Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах Степанакерт

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