Правозащитники сообщили о более 400 задержанных на акциях в Белоруссии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Более 400 человек задержаны на несанкционированных акциях протеста в Беларуси в воскресенье, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Ранее он сообщал о задержании более 250 человек.

Список размещен на сайте центра, на данный момент в нем более 420 фамилий.

Согласно данным правозащитников, подавляющее большинство задержанных в Минске. Кроме того, зафиксированы задержания в Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Молодечно, Жлобине, Кобрине, Бобруйске.

Значительную группу среди задержанных составляют представители СМИ: по информации "Весны" - это около 40 журналистов и фотографов. Часть из них до сих пор еще не отпустили из милиции.