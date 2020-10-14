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В Карабахе заявили об авиаударе по Мартакерту со стороны Азербайджана

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по городу Мартакерт в зоне карабахского конфликта, сообщает в среду пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"После нанесения ракетно-артиллерийских ударов по городу Мартакерт противник применил в данном направлении военную авиацию", - заявили в ведомстве. Согласно сообщению, подразделения армии Карабаха предпринимают ответные действия.

Боевые действия продолжаются в зоне карабахского конфликта с 27 сентября. В ночь на 10 октября по итогам многочасовых переговоров в Москве министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Соглашение вступило в 11:00 субботы по московскому времени, с тех пор стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 14 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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